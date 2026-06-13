SpaceX, tarihin en büyük halka arzıyla 2,2 trilyon dolara ulaştı

Bloomberg’in haberine göre, Elon Musk ve şirket yönetimi son altı aylık hazırlık sürecinde halka arz işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması için ekiplere talimat verdi.

Halka arz sürecinin hızlandırılmasında, ABD ara seçimlerinden önce işlemin tamamlanması, yapay zekâ şirketleri OpenAI ve Anthropic benzeri şirketlerden önce yatırımcı ilgisinin değerlendirilmesi ve Musk’ın haziran sonundaki 55’inci yaş gününden önce şirketin borsaya açılması etkili oldu.

Yapay zekâ stratejisi öne çıktı

SpaceX, halka arz hazırlıkları sırasında Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI ile birleşerek faaliyet alanını genişletti.

Şirket ayrıca yapay zekâ girişimi Cursor’u 60 milyar dolar karşılığında satın alma hakkı veren bir anlaşma yaptığını açıkladı.

Yatırımcılara sunulan büyüme planında, Starship roketleriyle yörüngeye taşınacak uzay tabanlı veri merkezleri kurma ve yapay zekâ işlem kapasitesi sağlama projeleri de yer aldı.

Şirket, halka arz izahnamesinde yapay zekâ tarafında toplam 26,5 trilyon dolarlık erişilebilir pazar bulunduğunu öngördüğünü paylaştı.

Talep 100 milyar doları aştı

Halka arz sürecinde Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Bank of America ve Citigroup gibi yatırım bankaları görev aldı.

SpaceX, geleneksel fiyat aralığı açıklamak yerine hisse başına doğrudan 135 dolar fiyat belirleyerek ABD’de bu büyüklükteki halka arzlarda alışılmadık bir yöntem izledi.

Halka arz edilen hisselerin yaklaşık yüzde 20’si bireysel yatırımcılara ayrılırken, bireysel yatırımcılardan gelen toplam talebin 100 milyar doların üzerine çıktığı belirtildi.

Yapay zekâ yatırımları takvimi öne çekti

Elon Musk, şirketin özellikle yapay zekâ ve uzay altyapısı projeleri nedeniyle güçlü bir büyüme dönemine girdiğini ve bu alanlarda yüksek miktarda yeni sermayeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

SpaceX daha önce Mars uçuşlarının düzenli hale gelmesinin ardından halka açılmayı planlarken, yapay zekâ yatırımlarının finansman ihtiyacının halka arz sürecini öne çektiği ifade edildi.