SpaceX, tarihin en büyük ilk halka arzının ardından işlem görmeye başlıyor

Yapay uydu, fırlatma hizmetleri ve yapay zekâ alanlarında faaliyet gösteren Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX), tarihin en büyük ilk halka arzının (IPO) ardından Nasdaq ve Nasdaq Texas borsalarında SPCX koduyla işlem görmeye başlamaya hazırlanıyor.

Şirket, hisse başına fiyatı 135 dolar olarak belirleyerek 555 milyon 600 bin adet A sınıfı hisse sundu ve yaklaşık 75 milyar dolar kaynak yarattı. Bu tutar, Suudi Aramco'nun 2019 yılındaki piyasa açılışında elde ettiği 29 milyar 400 milyon dolarlık rekor kaynağı geride bıraktı.,

Elon Musk liderliğindeki şirkete yaklaşık 1 trilyon 780 milyar dolar değer kazandıran bu halka arz, SpaceX'i Suudi Aramco'nun önünde ve Broadcom'un hemen arkasında yer alarak dünyanın en büyük sekizinci halka açık şirketi haline getirdi. Bu hafta gelen bilgiler, güçlü kurumsal talep nedeniyle SpaceX'in bireysel yatırımcı tahsisatını başlangıçta beklenen %30 seviyesinden %20'ye düşürdüğünü gösterdi. Wall Street Journal gazetesinin haberine göre BlackRock en az 5 milyar dolar değerinde hisse siparişi verirken; Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup ve JPMorgan halka arzda lider aracı kurumlar olarak görev aldı.

2002 yılında kurulan SpaceX, bir roket üreticisinden fırlatma hizmetleri, uydu interneti ve yapay zekayı kapsayan bir şirkete dönüştü. Şirketin Falcon roketleri ticari fırlatma pazarına hâkim durumdayken, Starlink dünyanın en büyük uydu geniş bant ağlarından biri ve şirketin en büyük gelir kaynağı haline geldi. Musk, bu yılın başlarında xAI şirketini işletmeye entegre ederek yapay zekâ hedeflerini daha da genişletti.