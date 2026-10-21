SpaceX ve Tesla birleşecek mi? Elon Musk son durumu açıkladı

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Musk, SpaceX'in üçüncü çeyrek bilançosunun açıklanmasının ardından düzenlenen konferansta analistlerin ve yatırımcıların sorularını yanıtladı. Tesla ile SpaceX'in birleşebileceğine yönelik beklentiler hakkında konuşan Musk, iki şirketin de hissedarların talebi üzerine konuyu değerlendirmek için özel komiteler kurduğunu bildirdi.

Musk görüşmelere katılmıyor

Musk, olası birleşme görüşmelerinde çıkar çatışması yaşanmaması amacıyla kendisinin komitelerin çalışmalarına katılmadığını belirtti. Komitelerin bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluştuğunu ifade eden Musk, sürecin şirketlerin ilgili kurulları tarafından yürütüldüğünü kaydetti.

"Birleşmenin kesin olacağını varsaymak abartı olur"

Birleşmenin gerçekleşeceğine ilişkin beklentilere değinen Musk, henüz kesinleşmiş bir karar bulunmadığının altını çizdi.

Musk, "Sanırım bazı insanlar SpaceX ve Tesla birleşmesinin kesin olduğunu varsayıyor, bence bu abartılı bir ifade olur. Birleşmenin iyi bir fikir olduğunu düşünüyor muyum? Evet. Ama günün sonunda hissedarların bunu desteklemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İki şirketin birleşmesi için hissedar desteğinin kritik önem taşıdığını belirten Musk, Tesla'daki tüm hissedarların yüzde 50'sinin oyunun gerektiğini ve bunun aşılması zor bir eşik olduğunu dile getirdi.

Özel komitelerin henüz birleşmenin koşulları üzerinde anlaşmaya varmadığını aktaran Musk, görüşmelerin bir anlaşmayla sonuçlanacağının da garantisi olmadığını söyledi.

Birleşme hangi alanlarda değer yaratabilir?

Musk, SpaceX ile Tesla'nın birleşmesinin önemli bir değer yaratabileceğine inandığını belirtti. İki şirketin bir araya gelmesinin özellikle teknoloji ve mühendislik alanlarında yeni işbirlikleri için fırsatlar sunabileceğini ifade etti.

Yapay zeka, çip tasarımı, robotik ve yörüngeye kütle taşıma gibi alanlarda ortak çalışmaların önemli kazanımlar sağlayabileceğini kaydeden Musk, birleşme fikrini olumlu değerlendirdiğini yineledi.