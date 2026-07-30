SpaceX'e ABD Uzay Kuvvetleri'nden 1,6 milyar dolarlık sipariş

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SpaceX, Pentagon'un havadaki hareketli nesneleri tespit ve takip edecek uydularını uzaya taşımak üzere ABD Uzay Kuvvetleri'nden 1,6 milyar dolarlık sipariş aldı.

Anlaşma kapsamında şirket, 2027 yılı sonuna kadar Falcon 9 roketleriyle 18 fırlatma gerçekleştirecek.

Görevler, ABD Uzay Kuvvetleri'nin ana fırlatma tedarik programı kapsamında iki ayrı siparişle SpaceX'e verildi.

Şirket, mayıs ayında da ABD Uzay Kuvvetleri'nden toplam 6,5 milyar dolarlık uydu sözleşmesi kazanmıştı.

Bu tutarın 4,16 milyar doları havadaki hareketli hedefleri izleyen uydu ağına, 2,29 milyar doları ise füze uyarı ve takip sensörlerinden önleme sistemlerine gerçek zamanlı veri aktaracak haberleşme uydularına ayrılmıştı.

Söz konusu sözleşmeler, ABD'nin yaklaşık 185 milyar dolarlık çok yıllı Golden Dome füze savunma sistemi hazırlıkları kapsamında verildi.