SpaceX'in geliri ikinci çeyrekte yüzde 92 arttı

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Uzay, havacılık ve yapay zeka şirketi SpaceX, haziran ayındaki halka arzının ardından ilk bilançosunu yayımladı.

Şirketin 2026 yılının nisan-haziran dönemindeki geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92 artarak 7,81 milyar dolara ulaştı. SpaceX, 2025'in aynı döneminde 4,07 milyar dolar gelir elde etmişti.

Segment bazında incelendiğinde, bağlantı hizmetlerinden elde edilen gelir yıllık bazda yüzde 66 artışla 4,29 milyar dolara yükseldi.

Yapay zeka segmenti ise en hızlı büyüyen alan oldu. Bu segmentten elde edilen gelir yüzde 247 artışla 2,56 milyar dolara çıkarken, uzay ve fırlatma hizmetlerinden elde edilen gelir yüzde 29 artışla 962 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Net zarar azaldı

SpaceX, ikinci çeyrekte 541 milyon dolar net zarar açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 1 milyar dolar net zarar bildirmişti.

Yapay zeka yatırımları hızlandı

Şirketin toplam sermaye harcamaları, ağırlıklı olarak yapay zeka altyapı yatırımlarının etkisiyle yıllık bazda yaklaşık yüzde 550 artarak 18,37 milyar dolara yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde bu tutar 2,83 milyar dolar seviyesindeydi.

Yapay zeka alanındaki sermaye harcamaları ise 749 milyon dolardan 15,8 milyar dolara çıkarak dikkat çekici bir artış kaydetti.

SpaceX hisseleri, 12 Haziran tarihinde Nasdaq'ta "SPCX" koduyla işlem görmeye başlamıştı.