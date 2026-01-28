  1. Ekonomim
SpaceX'in halka arz planı haziran ayına işaret ediyor. Halka arzdan 50 milyar dolar elde etmeyi hedefliyor, değerleme yaklaşık 1,5 trilyon dolar olacak.

SpaceX'in halka arzı Musk’ın doğum gününe denk gelecek
Financial Times'ın haberine göre, SpaceX yaklaşık 1,5 trilyon dolar değerleme üzerinden 50 milyar dolara kadar kaynak sağlamayı hedefliyor.

Şirketin planlanan halka arzının (IPO) haziran ayında gerçekleştirilmesi değerlendiriliyor.

SpaceX, haziranda gezegenlerin hizalanması ve Elon Musk'ın doğum gününe denk getirerek halka arz yapmayı planlıyor.

