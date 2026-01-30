SpaceX’ten halka arz hamlesi: Musk’ın şirketleri masada!

Reuters’ın haberine göre, SpaceX’in, Elon Musk’a ait diğer şirketlerle birleşme seçeneklerinin değerlendirildiği bir süreç yürütülüyor.

SpaceX ile yapay zekâ şirketi xAI arasında bir birleşme ihtimali üzerinde görüşmeler yapılırken, sürecin planlanan halka arzdan önce gündeme geldiği de belirtildi.

SpaceX ve xAI’ın birleşmesi halinde, xAI hisselerinin SpaceX hisseleriyle değiştirilmesine yönelik bir yapı öngörülürken, böyle bir birleşmenin, roketler, Starlink uyduları, X sosyal medya platformu ve Grok sohbet botunu tek bir çatı altında toplaması söz konusu oldu.

Uzayda yapay zekâ veri merkezi planı

xAI birleşmesinde seçenekler arasında, uzaya veri merkezleri yerleştirilmesini hedefleyen yapay zekâ altyapı planlarının desteklenebileceği belirtiliyor.

xAI’nin Kasım 2025’te yaklaşık 230 milyar dolar değerleme ile fonlama aldığı bilgisi verilirken, olası birleşme sürecini kolaylaştırmak amacıyla Nevada eyaletinde iki ayrı tüzel yapının kurulduğu da belirtildi.

Birleşmede nihai bir anlaşmanın henüz imzalanmadığı, zamanlamanın ve yapının değişebileceği bilgisi yer aldı.

Tesla ile birleşme de masada

SpaceX’in, Elon Musk’ın elektrikli otomobil üreticisi Tesla ile birleşme ihtimali de değerlendiriliyor.

Şirketin halka arzının 2026’da yapılması planlanırken, değerlemesinin de 1 trilyon doların üzerinde olabileceği öngörülüyor.