SpechtLab, yatırım için fonlamaya çıkacak

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Genç girişimci Mehmet Emin Cürmen, 29 yaşındayken ODTÜ Teknokent’te kurduğu SpechtLab bünyesinde demir çelik sektöründe enerji kaybını yüzde 5 azaltacak optik ölçüm sistemleri ve yazılımı geliştirdi. Yıllık 30 milyon dolarlık enerji kaybını önleyeceği öngörülen sisteme yönelik Fonbulucu üzerinden fonlamaya çıkmaya hazırlanan Cürmen, projesini tamamladığında; Demirçelik, savunma sanayi, otomotiv, lastik, kauçuk, ahşap, mobilya gibi sektörlere de hizmet vermeye başlayacak. Fonlamanın Ağustos ayında başlaması bekleniyor.

Fonlamayla ürün serileri genişleyecek

Cürmen, Türkiye’nin yıllık 3 milyar dolar harcadığı endüstriyel ölçüm sistemine yönelik geliştirdiği yapay zekaya dayalı kalite kontrol sistemine gelecek yatırımla hâlen demir çelik ile sınırlı olan sektör sayısını da artıracak. SpechtLab’ın ürünleri halen; Arçelik, Erdemir, İsdemir, Tosçelik, Tofaş, Kütahya Porselen gibi kuruluşlarda kullanılıyor. Bu ürünler arasında, genişlik ölçüm sistemleri, profil ölçüm sensörü, su ve hava soğutmalı kamera muhafazaları, yapay zeka destekli stok ve şarj kontrol sistemleri yer alıyor. Mehmet Emir Cürmen’in geliştirdiği optik ölçüm sistemleri, demir çelik üretim tesislerine yönelik arıza ve kalite kayıplarını tespit etme ihtiyacına çözüm sunuyor.

Sistem sayesinde arıza kaynaklı iş duruşu yüzde 5 oranında azalırken, bu da yıllık 30 milyon dolarlık enerji ve kalite kaybının önüne geçilmesi anlamına geliyor. SpechtLab’ın kurucusu ve CEO’su Mehmet Emin Cürmen bu önemli dönemde gerçekleştirecekleri fonlama kampanyasıyla birlikte inhovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerini hızlandırmayı planladıklarını söyledi. Fonlamanın ardından ürün serilerinin genişletilerek yeni ürünlerin geliştirilmesinin sağlanacağını dile getiren Cürmen, daha rekabetçi yapıya kavuşacaklarını bildirdi.

ArcelorMittal’den sipariş aldı

Mehmet Emin Cürmen, Vietnam ve Uzak Doğu pazarında ANA Tech ile gerçekleştirdikleri işbirliği ile dünyanın en büyük çelik üreticileri ArcelorMittal ve Nippon Steel’den Hindistan’daki tesislerine ürünleriyle ilgili sipariş süreçlerine başladıklarını anlattı. Cürmen, bu siparişlerin de SpechtLab’in uluslararası alanda güvenilir bir iş ortağı olduğunu güçlü bir şekilde kanıtladığını belirtti. Yatırımcıların aynı zamanda şirketin başarı hikayesine de ortak olacağının altını çizen Mehmet Emin Cürmen, “Yıllık 3 milyar dolar cari açık verilen ölçme, kontrol ekipmanları alanında cari açığın azalmasına etki edecek teknolojileri üretmeye odaklanıyoruz” şeklinde konuştu.