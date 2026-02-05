Spirit Airlines, Chicago O’Hare’deki iki kapıyı United’a devredecek

Havayolu şirketi Spirit Airlines, Chicago O’Hare Uluslararası Havaalanı’ndaki iki uçuş kapısını (G12 ve G14) United Airlines’a devretmek için New York Güney Bölgesi İflas Mahkemesi’nden onay talep etti. Şirket, Ağustos 2025’te ikinci kez iflas koruması başvurusunda bulunmuş ve mali sıkıntılarla başa çıkmak için operasyonlarını küçültme kararı almıştı.

Kapı devri geliri, kredi borçlarını ertelemekte kullanılacak

Kapı devriyle elde edilecek yaklaşık 30 milyon dolarlık gelir, iflas sürecindeki kredi borçlarının ertelenmiş ödemelerinde kullanılacak. Spirit yetkilileri, bu adımın şirketin nakit akışını güçlendireceğini ve operasyonel ağı daha sürdürülebilir hâle getireceğini belirtiyor.

Spirit Airlines’ın O’Hare’deki günlük uçuş sayısı, iflas başvurusundan önce yaklaşık 32 iken bugün neredeyse yarıya düşmüş durumda. Bu kapıların devri, havalimanındaki stratejik konumunu kaybetmeden mali yükümlülüklerini hafifletmesine yardımcı olacak.

Şirket yetkilileri, benzer mali düzenlemelerin diğer havalimanlarındaki operasyonlar için de değerlendirilebileceğini ifade ediyor. Bu adım, Spirit’in iflas sürecini yönetme ve gelecekteki büyüme planlarını destekleme stratejisinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.