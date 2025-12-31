SPK, Fenerbahçe'nin bedelli sermaye artırımına onay verdi
Sermaye Piyasası Kurulu, Fenerbahçe Futbol AŞ'nin bedelli sermaye artırımını onayladı.
Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'nin bedelli sermaye artırımı talebi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı.
SPK bülteninde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe Futbol, 1 milyar 250 milyon lira olan sermayesini 5 milyar lira bedelli olarak artırarak 6 milyar 250 milyon liraya çıkaracak.
Bedelli sermaye artırımı halka arz yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Mevcut ortakların yeni pay alma hakları 1 TL nominal değerli pay için 2 lira fiyattan kullandırılacak.