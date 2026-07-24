SPK, MİA Teknoloji'nin birleşmesine onay verdi
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), MİA Teknoloji'nin Lider Sistem Teknolojileri'ni devralma suretiyle birleşmesine onay verdi. Birleşmenin ardından şirketin çıkarılmış sermayesi yaklaşık iki katına çıkacak.
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MİA Teknoloji A.Ş., Lider Sistem Teknolojileri A.Ş.'yi devralma suretiyle gerçekleştireceği birleşme işlemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının 23 Temmuz 2026 tarihinde alındığını duyurdu.
Birleşme işleminin tamamlanmasının ardından MİA Teknoloji'nin çıkarılmış sermayesi 494 milyon TL'den 986 milyon 510 bin TL'ye yükselecek.