SPK, Şişecam incelemesinin sonucunu açıkladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Şişecam'ın talebi üzerine hisse işlemlerine ilişkin yaptığı incelemede işlem tesis edilmesini gerektirecek bir husus bulunmadığına karar verdi.

KAP'ta yer açıklama şöyle:

A- Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ'nin 10.06.2024 tarih ve 169433 sayı ile Kurul kaydına alınan 10.06.2024 tarihli başvurusunda ileri sürülen hususlar ile ilgili olarak yapılan incelemede; 6362 sayılı SPKn’nun 106 ncı ve 107 nci maddesinde tanımlanan suçun unsurlarının ve VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan fiillerin oluşmadığı değerlendirilmiş olup, Kurulumuzca işlem tesis edilmesini gerektirir hususun bulunmadığına,

B- Konuya ilişkin olarak alınan kararın Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ’ye bildirilmesine karar vermiştir.