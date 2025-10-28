  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. SPK, Şişecam incelemesinin sonucunu açıkladı
SPK, Şişecam'ın talebi üzerine hisse işlemlerine ilişkin yaptığı incelemede işlem tesis edilmesini gerektirecek bir husus bulunmadığına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Şişecam'ın talebi üzerine hisse işlemlerine ilişkin yaptığı incelemede işlem tesis edilmesini gerektirecek bir husus bulunmadığına karar verdi.

KAP'ta yer açıklama şöyle:

A- Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ'nin 10.06.2024 tarih ve 169433 sayı ile Kurul kaydına alınan 10.06.2024 tarihli başvurusunda ileri sürülen hususlar ile ilgili olarak yapılan incelemede; 6362 sayılı SPKn’nun 106 ncı ve 107 nci maddesinde tanımlanan suçun unsurlarının ve VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan fiillerin oluşmadığı değerlendirilmiş olup, Kurulumuzca işlem tesis edilmesini gerektirir hususun bulunmadığına,

B- Konuya ilişkin olarak alınan kararın Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ’ye bildirilmesine karar vermiştir.

