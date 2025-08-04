SPK'dan Coca-Cola'nın borçlanma başvurusuna onay

Coca-Cola İçecek A.Ş., yurtiçinde 10 milyar TL’ye kadar tahvil ve bono ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay aldı.

Şirketin 4 Ağustos 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde, daha önce duyurulan borçlanma aracı ihracı başvurusunun SPK tarafından onaylandığı belirtildi.

24 Haziran 2025 tarihli özel durum açıklamasında, Coca-Cola İçecek yönetim kurulunun yurtiçinde 10 milyar TL tutarına kadar ve 2 yıl vadeli tahvil ve/veya finansman bonosu ihraç edilmesine karar verdiği duyurulmuştu. Bu kapsamda yapılan ihraç belgesi onay başvurusunun, SPK’nın 31 Temmuz 2025 tarihli toplantısında kabul edildiği açıklandı.