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SPK'dan Finansbank'ın tahvil ihracına izin

SPK, QNB Finansbank'ın yurtdışında 5 milyar dolara kadar tahvil ihracına izin verdi.

Haber Merkezi
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), QNB Finansbank'ın yurtdışında toplam beş milyar dolara kadar tahvil ihracına izin verdi. Dün akşam yayımlanan bültene göre, SPK bankanın 4 milyar dolara kadar tahvil veya sermaye benzeri borçlanma aracı ihraç etmesine, ayrıca 1 milyar dolara kadar yeşil tahvil veya sermaye benzeri borçlanma aracı ihraç etmesine izin verdi.

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