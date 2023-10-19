SPK'dan Finansbank'ın tahvil ihracına izin
SPK, QNB Finansbank'ın yurtdışında 5 milyar dolara kadar tahvil ihracına izin verdi.
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), QNB Finansbank'ın yurtdışında toplam beş milyar dolara kadar tahvil ihracına izin verdi. Dün akşam yayımlanan bültene göre, SPK bankanın 4 milyar dolara kadar tahvil veya sermaye benzeri borçlanma aracı ihraç etmesine, ayrıca 1 milyar dolara kadar yeşil tahvil veya sermaye benzeri borçlanma aracı ihraç etmesine izin verdi.