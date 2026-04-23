SPK’dan iki şirkete ve yöneticilerine para cezası

SPK, Sanica Isı’nın halka arzdan elde edilen fonu izahname ve ekinde kamuya duyurulan fon kullanım raporuna aykırı şekilde kullandığını tespit etti. Bu kapsamda şirkete 1 milyon 944 bin 578 lira idari para cezası verildi.

Aynı fiil kapsamında şirket yöneticileri Hüseyin Nesimi Fatinoğlu ve Ali Fatinoğlu hakkında da ayrı ayrı aynı tutarda ceza uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, halka arz gelirlerinin kullanımına ilişkin yönetim kurulu raporlarında gerçeğe aykırı açıklamalara yer verilmesi nedeniyle şirkete 5 milyon 833 bin 734 lira daha ceza kesildi. Bu kapsamda Hüseyin Nesimi Fatinoğlu ve Ali Fatinoğlu’nun yanı sıra Uğur Fatinoğlu, Emre Fatinoğlu ve Saadet Fatinoğlu da aynı tutarda idari para cezasına çarptırıldı.

SPK ayrıca, söz konusu cezaların sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğinin şirketin yapılacak ilk genel kurul toplantısında karara bağlanması gerektiğini belirtti.

İzmir Fırça’da pay satış işlemlerine ceza

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret AŞ ile ilgili incelemede ise pay satış bilgi formu hazırlama ve kurul onayı alma yükümlülüğünün dolanılması suretiyle payların borsada satışa konu edildiği tespit edildi.

Bu kapsamda Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen hakkında ayrı ayrı 8 milyon 878 bin 298 lira 7 kuruş idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Cnbc-e'nin haberine göre, aynı eylemlere iştirak ettiği belirlenen Yusuf Ege hakkında ise 26 milyon 634 bin 894 lira 21 kuruş idari para cezası kesildi.