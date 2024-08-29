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SPK’dan İş Bankası'na 3 milyar dolarlık yeşil tahvil onayı

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK), İş Bankası’na 3 milyar dolara kadar yeşil tahvil ihracı için onay verdi.

Haber Merkezi
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SPK’dan İş Bankası'na 3 milyar dolarlık yeşil tahvil onayı
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Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK), haftalık bültenini yayımladı. Buna göre, İş Bankası yurt dışında gerçekleştirilmek üzere 3 milyar dolar tavanlı yeşil tahvil ihracı için SPK onayı aldı.

Bülteninde yer alan açıklamaya göre, İş Bankası’nın yanı sıra GDZ Elektrik yurt dışında 750 milyon dolara kadar tahvil ihracı için, TEB de 300 milyon dolara kadar yurt dışı sermaye benzeri borçlanma aracı ihracı için onay aldı.

 

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