SPK'dan Link Bilgisayar'ın sermaye artırımına onay

Link, yüzde 4000 oranındaki bedelsiz sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayını aldı. Şirketin iç kaynaklardan karşılanmak üzere gerçekleştireceği sermaye artırımıyla mevcut 21,75 milyon TL olan çıkarılmış sermaye 891,75 milyon TL’ye yükseltilecek. Karar, 10 Mart 2026 tarihli ve 2026/14 sayılı SPK Bülteni’nde duyuruldu.

Link’in Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimizin 19.12.2025 tarihinde gerçekleşen olağanüstü genel kurulunda halihazırda 21.750.120,88 TL olan sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artışı yöntemiyle 891.754.956,08 TL'ye artırılmasına yönelik alınan karar doğrultusunda İhraç Belgesi'nin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) 07.01.2026 tarihinde yapılan başvurunun olumlu karşılandığına ilişkin duyuru 10.03.2026 tarihli ve 2026/14 sayılı SPK Bülteni'nde açıklanmıştır. 11.03.2026 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen SPK onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır. Şirketimizin bedelsiz sermaye artırımına ilişkin pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 16.03.2026 olarak belirlenmiştir.”