SPK'dan Midas Menkul Değerler’e 24,9 milyon TL ceza

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yaptığı incelemeler sonucunda Midas Menkul Değerler'e toplam 24,9 milyon TL idari para cezası uyguladı.

SPK tarafından yayımlanan bültende yer alan detaylara göre ceza, üç temel ihlal gerekçesine dayanıyor.

Şirkete; uzaktan kimlik tespiti süreçlerinin görüntülü görüşme gerçekleştirilmeksizin yapılması nedeniyle 13,3 milyon TL, reklamlarda yatırımcıları yanıltıcı ifadelere yer verilmesi gerekçesiyle 7,2 milyon TL ve iç denetim ile kontrol sistemlerinin etkin ve yeterli şekilde çalıştırılmaması sebebiyle de 4,4 milyon TL para cezası kesildi.