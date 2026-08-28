SPK'dan Midas Menkul Değerler’e 24,9 milyon TL ceza
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Midas Menkul Değerler'e toplam 24,9 milyon TL idari para cezası kesti. Ceza; uzaktan kimlik tespitinde görüntülü görüşme yapılmaması, yanıltıcı reklamlar ve yetersiz iç denetim sistemleri gerekçesiyle uygulandı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yaptığı incelemeler sonucunda Midas Menkul Değerler'e toplam 24,9 milyon TL idari para cezası uyguladı.
SPK tarafından yayımlanan bültende yer alan detaylara göre ceza, üç temel ihlal gerekçesine dayanıyor.
Şirkete; uzaktan kimlik tespiti süreçlerinin görüntülü görüşme gerçekleştirilmeksizin yapılması nedeniyle 13,3 milyon TL, reklamlarda yatırımcıları yanıltıcı ifadelere yer verilmesi gerekçesiyle 7,2 milyon TL ve iç denetim ile kontrol sistemlerinin etkin ve yeterli şekilde çalıştırılmaması sebebiyle de 4,4 milyon TL para cezası kesildi.