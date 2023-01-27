SPK'dan SASA'nın tahvil ihracına onay
Sermaye piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı son haftalık bültende SASA’nın yurt dışı tahvil ihracına onay verdiğini duyurdu.
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Sermaye Piyasası Kurulu, Huzur Faktoring A.Ş., Yükselen Çelik A.Ş. , Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin nitelikli yatırımcıya ve Tat Gıda Sanayi A.Ş.’nin tahsisli ve nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracına onay verdi.
Ayrıca yayınlanan bültende SASA Polyester Sanayi A.Ş'nin 500 milyon Euro ihraç tavanıyla yurt dışı tahsisli olarak Paya Dönüştürülebilir Tahvil çıkartmasına izin verildi.