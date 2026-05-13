SPK'dan Tukaş'ın borçlanma aracı ihracına onay

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) tarafından 13 Mayıs 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde SPK onayı hakkında açıklama yapıldı.

Buna göre 07.04.2026 tarihli açıklamaya konu olan; şirket tarafından 2.000.000.000 TL (İkimilyar Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.05.2026 tarih ve 29/851 sayılı toplantısında ihraç tavanının 1.000.000.000 TL (Birmilyar Türk Lirası) olarak belirlenmesi suretiyle olumlu karşılandı.