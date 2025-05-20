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Spor giyim devi Nike, işten çıkarmalara başladı

Spor giyim devi Nike, teknoloji departmanında bazı çalışanlarını işten çıkardığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Spor giyim devi Nike, işten çıkarmalara başladı
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Spor giyim devi Nike, teknoloji departmanında bazı çalışanlarını işten çıkardığını duyurdu. Reuters'in haberine göre iş gücündeki bu değişikliklerin geçen hafta açıklandığı belirtildi.

Nike, işten çıkarılan bazı görevlerin üçüncü taraf tedarikçilere devredileceğini ifade etti. Ancak kaç çalışanın işten çıkarıldığına dair net bir bilgi paylaşılmadı. Şirketin teknoloji departmanında toplam kaç kişinin çalıştığı da bilinmiyor.

Air Jordan markasıyla tanınan Nike, mart ayında yaptığı açıklamada, dördüncü çeyrek gelirinde analist beklentilerinin üzerinde bir düşüş öngörmüş ve tüketicilerin ilgisini yeniden kazanmak için temkinli bir strateji izleyeceğini belirtmişti.

 

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