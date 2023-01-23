Spotify 600 çalışanını işten çıkarıyor

Müzik yayın şirketi Spotify, iş gücünün yüzde 6'sını veya yaklaşık 600 kişiyi işten çıkarmayı planladığını belirtti. Şirketin şu an 9800 çalışanı bulunuyor.

Şirket yaptığı açıklamada işten ayrılmayla ilgili masraflarda yaklaşık 35 milyon Euro - 45 milyon Euro civarında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini aktardı. Dünya çapında şirketler olası bir durgunluğa hazırlanırken, şirket teknoloji sektöründeki işten çıkarmaların artabileceğini söyledi.

Pandemiyle birlikte agrasif şekilde işe alım yapan şirketler, sıkı para politikasının etkisi ve Dünya genelinde resesyon ihtimalinin günyüzüne çıkmasıyla birlikte işten çıkarmalara başladılar.

Dünyaca ünlü Microsoft ve Google'ın da dahil olduğu işten çıkarma furyasına İsveç menşeili müzik yayın şirketi Spotify'da katıldı.