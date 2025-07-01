Spotify Haftalık Keşif 10 yaşında

100 milyardan fazla şarkı dinlenmesine sahip olan Haftalık Keşif, pazartesileri iple çekilen bir gün haline getiriyor ve dinleyicileri, yeni favorileri olacak sanatçı veya şarkılarla buluşturuyor.

Haftalık Keşif çalma listesi, her hafta 56 milyondan fazla yeni sanatçı keşfi gerçekleşmesini sağlıyor ve bu keşifler, kullanıcıların yeni keşfettikleri sanatçıları aynı hafta içerisinde 2 kere dinlemesiyle, 2 milyondan fazla kez hayranlığa dönüşüyor.

Öte yandan, Haftalık Keşif dinlenmelerinin yüzde 77’si yeni çıkış yapan sanatçılara ait. Yeni sanatçı keşfi konusunda Türkiye’ye dair çarpıcı veriler de ülkenin yerli müziğe olan tutkusunun bir kere daha altını çiziyor: 2025’te Türkiye’deki kullanıcılar tarafından haftalık olarak 970 binin üzerinde sanatçı keşfi gerçekleşirken, bu keşiflerin neredeyse yüzde 30’u yerli sanatçıları içeriyor.

Spotify ayrıca, Premium kullanıcılara Haftalık Keşif’te, yenilenen bir görünüm ve yeni dinleme kontrolleri sunuyor:

-Yenilenen tasarım: Yenilenen canlı tasarım artık çalma listesinin sürekli gelişen doğasıyla haftalık keşfin dinamik enerjisini yansıtıyor ve dinleyicilere her pazartesi yepyeni bir deneyim sunuyor.

-Yeni dinleme kontrolleri: Mobil uygulama üzerinde Premium kullanıcılara sunulan özellik ile çalma listesinin en üstünde yer alan yeni kontrol seçenekleri dinleyicilere keşiflerinin havasını belirleme imkanı tanıyor. İster daha fazla indie ister pop dinlemek olsun; isterse her tarzdan biraz biraz olsun, kullanıcılar için sevdikleri müzikleri keşfetmek artık her zamankinden daha kolay.

Spotify’da en güncel Haftalık Keşif’i şu adımları izleyerek bulabilirsiniz:

- Spotify’ın en güncel sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun.

- Senin İçin Hazırlandı hub’ına girin.

- Haftalık Keşif listesinde ‘oynat’a tıklayın.

- Tercih ettiğiniz türü seçin ve keşfetmeye başlayın!