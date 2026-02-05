Spotify hisseleri yeni ticari girişimin ardından yükseldi

Spotify, faaliyet alanını genişletmeye yönelik yeni bir adım atarak platformu üzerinden fiziksel kitap satışına başlamayı planladığını açıkladı. Şirketin bu hamlesi piyasalarda olumlu karşılanırken, Spotify hisseleri gün içinde yukarı yönlü hareket kaydetti.

Fiziksel kitap satışında operasyonel yapı netleşiyor

Yeni uygulama kapsamında kullanıcıların Spotify üzerinden seçili fiziksel kitapları satın alabilmesi öngörülüyor. Satış, dağıtım ve teslimat süreçlerinin iş ortakları aracılığıyla yürütülmesi planlanırken, Spotify’ın bu alandaki rolünün platform ve kullanıcı deneyimi tarafında yoğunlaşacağı belirtiliyor.

Şirket, son dönemde dijital müzik ve podcast gelirlerinin yanı sıra farklı ticari alanlara açılma stratejisini öne çıkarıyor. Fiziksel kitap satışının, platformun içerik ekosistemini destekleyici bir unsur olarak konumlandırılması hedefleniyor. Bu adımın, kullanıcı etkileşimini artırmaya ve gelir çeşitliliğine katkı sağlamaya yönelik olduğu değerlendiriliyor.

Piyasa tarafında ise gelişme hisse performansına yansıdı. Spotify hisseleri, şirketin iş modelini genişletmeye yönelik bu girişimin ardından gün içinde yüzde 3’ü aşan bir yükseliş kaydetti. Yatırımcılar, şirketin uzun vadeli büyüme stratejisi kapsamında atılan adımları yakından izlemeyi sürdürüyor.