Spotify ikinci çeyrekte gelir ve karlılığını artırdı

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Spotify, 2026'nın ikinci çeyreğinde finansal performansını güçlendirdi. Şirketin geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla 4,78 milyar euroya yükselirken, hisse başına kar 2,61 euro olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aynı döneminde 86 milyon euro zarar açıklayan şirket, bu yılın ikinci çeyreğinde 545 milyon euro net kâr elde etti.

Şirketin premium abonelik gelirleri yıllık bazda yüzde 15 artarak 4,33 milyar euroya yükseldi. Reklam destekli gelirler ise yüzde 1 artışla 446 milyon euro oldu.

Spotify, olumsuz kur hareketlerinin gelir büyümesini yaklaşık 70 baz puan sınırladığını da açıkladı.

Premium abone sayısı 300 milyona ulaştı

Spotify'ın premium abone sayısı ikinci çeyrekte yıllık yüzde 9 artışla 300 milyona yükseldi.

Aylık aktif kullanıcı sayısı yüzde 12 artarak 777 milyona, reklam destekli aylık aktif kullanıcı sayısı ise yüzde 14 yükselişle 494 milyona çıktı.

Marjlarda rekor seviye

Şirketin brüt karı yüzde 21 artışla 1,60 milyar euroya yükselirken, brüt kar marjı yüzde 33,4 ile rekor seviyeye çıktı. Faaliyet karı yüzde 61 artarak 655 milyon euro, faaliyet kar marjı ise yüzde 13,7 oldu.

Spotify'ın serbest nakit akışı da yüzde 14 artışla 797 milyon euro olarak gerçekleşti.

Üçüncü çeyrek hedefi 5 milyar euro gelir

Spotify, üçüncü çeyrekte aylık aktif kullanıcı sayısının 788 milyona, premium abone sayısının 305 milyona ulaşmasını bekliyor.

Şirket, üçüncü çeyrek gelirini 5 milyar euro, faaliyet kârını 670 milyon euro, brüt kâr marjını ise yüzde 32,9 olarak öngördü.