Spotify ilk çeyrekte tahminlerden yüksek bilanço açıkladı

Şirketin faaliyet kârı yıllık bazda %40 artışla 715 milyon euroya yükselirken, aylık aktif kullanıcı sayısı (MAU) 761 milyon ile 756,6 milyonluk piyasa tahminini aştı.

Spotify, ikinci çeyrek için toplam aylık aktif kullanıcı sayısının 778 milyona ulaşmasını beklediğini açıkladı. Bu rakam, piyasa beklentisi olan 773 milyonun üzerinde bulunuyor.

Şirket ayrıca ikinci çeyrek gelir beklentisini 4,8 milyar euro olarak paylaşırken, bu rakam 4,77 milyar euroluk konsensüs tahmininin hafif üzerinde gerçekleşti. İkinci çeyrek faaliyet kârı beklentisi ise 630 milyon euro olarak açıklandı.