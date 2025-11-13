Spotify, Türk müziğinin efsanelerine saygı duruşu niteliğindeki ICON Türkiye’yi duyurdu

Türk müziğinin her döneminde iz bırakan efsaneler, zamansız şarkılarıyla hala hayatımızın bir parçası. 60’lar, 70’ler, 80’ler ve 90’ların hitleri, hatta daha da geçmiş yılların o şarkıları, sadece kendi dönemlerinin değil, bugünün Türkiye müzik kültürünün de vazgeçilmez bir parçası konumunda. Şarkılarının sözleri, duygusu ve hikayesiyle bu ikonlaşmış sanatçılar; genç kuşaklar da dahil olmak üzere her nesle yeniden dokunmayı başarıyor.

Genç kuşak Spotify’da efsaneleri keşfediyor

Spotify verileri de bu ilgiyi açıkça ortaya koyuyor: 2025 yılı itibariyle Türkiye’nin günlük olarak en çok dinlenen 200 şarkısı arasında Ferdi Özbeğen, Nazan Öncel, Ahmet Kaya, Güllü, Mustafa Sandal ve Müslüm Gürses gibi sanatçılardan 2010’lar ve öncesine ait ortalamada 50'nin üzerinde ikonik şarkı bulunuyor. Üstelik bu efsanelerin dinleyicilerinin büyük kısmı genç kuşaklardan oluşuyor. Örneğin Sezen Aksu dinleyicilerinin yüzde 59’u, Ajda Pekkan dinleyicilerinin yüzde 54’ü ve Cem Karaca dinleyicilerinin yüzde 55’i, 24 yaşın altında. Spotify’da 2025 yılının en çok arananları arasında Ahmet Kaya, Sezen Aksu, Ebru Gündeş, Müslüm Gürses, Güllü, Duman ve Ceza gibi sanatçıların yer alması ise bu keşif tutkusunun artmaya devam ettiğini gösteriyor.

ICON Türkiye programı hayata geçiyor

İşte tam da bu yükselen nostalji tutkusunu gören Spotify, uzun süredir üzerine çalıştığı ve Türk müziğinin efsanelerine saygı duruşu niteliğindeki yeni programı ICON Türkiye’yi hayata geçirdi. Spotify’ın, 1960’lar ve öncesinden 2000’lere kadar uzanan dönemde Türk müziğine yön veren efsaneleri onurlandırmak ve geçmişle bugünü buluşturmak hedefiyle hayata geçirdiği bu yeni programı her ay, ülkenin müzik sahnesine hala ilham vermeye devam eden unutulmaz isimleri ağırlayacak. ICON Türkiye çalma listesinin ilk kapağında Sezen Aksu yer alırken Spotify, lansman kapsamında Barış Manço, Orhan Gencebay, Şebnem Ferah ve Müslüm Gürses gibi ikon haline gelmiş sanatçıları da, onlarla özdeşleşen sembollerle hazırlanmış özel illüstrasyonlarla onurlandırıyor.

Sürekli güncellenen çalma listeleri ve içerikler

ICON Türkiye, her ay güncellenecek çalma listesi ve çalma listesi kapağının yanı sıra dönemin müzikal atmosferini yansıtan çok sayıda farklı özel çalma listeleri, seçkiler ve editoryal içeriklerle sürekli olarak yenilenecek. Sanatçılara, dönemlere ve on yıllara özel olarak hazırlanan içeriklerin bir araya getirileceği ICON Türkiye özel hub’ı, müzikseverlere Türk müziğinin on yıllara yayılan hikâyesini keşfetme ve yeniden deneyimleme fırsatı sunacak.