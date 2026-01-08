  1. Ekonomim
Spotify, video podcastlerde para kazanma şartlarını hafifletiyor

Dünya genelinde içerik üreticilerinden milyonlarca şarkıya ve diğer içeriklere erişimi sağlayan dijital müzik, podcast ve video yayın şirketi Spotify, podcast yayıncılarının platformda video içeriklerinden para kazanabilmeleri için gereken şartları azaltıyor.

Spotify, video podcastlerde para kazanma şartlarını hafifletiyor
Spotify, geçen yıl video içeriklerinden para kazanmak için ortaklık programını başlattığında, programa katılmak için içerik oluşturucuların 12 bölüm yayınlamış, önceki 30 gün içinde 10.000 tüketim saatine ulaşmış ve son 30 gün içinde en az 2.000 kişi tarafından içeriklerinin dinlenmiş olması gerekiyordu. Şirket, artık minimum bölüm sayısını üçe, minimum tüketim saatini 2.000'e ve son 30 gün içinde etkileşimde bulunan izleyici sayısını 1.000'e indiriyor.

Şirket ayrıca, içerik oluşturucuların video reklamlarında sunucular tarafından okunan sponsorluk spotlarını güncellemesine, planlamasına ve ölçmesine olanak tanıyan yeni sponsorluk araçları da sunuyor. Bu araçlar Nisan ayında Spotify for Creators uygulamasına ve şirketin podcast barındırma ve para kazanma paketi olan Megaphone'a gelecek.

Bloomberg'den Hande Berktan'ın haberine göre bu yeni adımlar, Spotify'ın kullanıcıları çekmek ve yayın abonelik gelirlerini artırmak için yeni yollar aradığı bir dönemde geliyor. Şirket, ortaklık programının başlatılmasından bu yana uygulamadaki video podcast tüketiminin neredeyse iki katına çıktığını ve ortalama bir Spotify podcast kullanıcısının program başlatılmadan önceye kıyasla ayda iki kat daha fazla video programı dinlediğini söyledi.

