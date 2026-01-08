Spotify, video podcastlerde para kazanma şartlarını hafifletiyor

Spotify, geçen yıl video içeriklerinden para kazanmak için ortaklık programını başlattığında, programa katılmak için içerik oluşturucuların 12 bölüm yayınlamış, önceki 30 gün içinde 10.000 tüketim saatine ulaşmış ve son 30 gün içinde en az 2.000 kişi tarafından içeriklerinin dinlenmiş olması gerekiyordu. Şirket, artık minimum bölüm sayısını üçe, minimum tüketim saatini 2.000'e ve son 30 gün içinde etkileşimde bulunan izleyici sayısını 1.000'e indiriyor.

Şirket ayrıca, içerik oluşturucuların video reklamlarında sunucular tarafından okunan sponsorluk spotlarını güncellemesine, planlamasına ve ölçmesine olanak tanıyan yeni sponsorluk araçları da sunuyor. Bu araçlar Nisan ayında Spotify for Creators uygulamasına ve şirketin podcast barındırma ve para kazanma paketi olan Megaphone'a gelecek.

Bloomberg'den Hande Berktan'ın haberine göre bu yeni adımlar, Spotify'ın kullanıcıları çekmek ve yayın abonelik gelirlerini artırmak için yeni yollar aradığı bir dönemde geliyor. Şirket, ortaklık programının başlatılmasından bu yana uygulamadaki video podcast tüketiminin neredeyse iki katına çıktığını ve ortalama bir Spotify podcast kullanıcısının program başlatılmadan önceye kıyasla ayda iki kat daha fazla video programı dinlediğini söyledi.