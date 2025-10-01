Spotify’da bir devir kapanıyor: 19 yıllık CEO koltuğunu devrediyor

  1. Ekonomim
Müzik akış platformu Spotify’ın kurucusu Daniel Ek, 2026 başında CEO’luk görevinden ayrılacağını açıkladı. Şirket, Ek’in ‘yönetici başkan’ olarak kalacağı yeni dönemde, liderliği eş-CEO’lar Gustav Söderström ve Alex Norström’e emanet ediyor.

Dünyanın en büyük müzik akış platformlarından Spotify’da, kuruluşundan bu yana görev yapan liderlik koltuğu el değiştiriyor. Şirketi 2006 yılında kuran ve 19 yıldır CEO’luk görevini yürüten Daniel Ek, 2026 yılının başından itibaren aktif yönetimden çekileceğini duyurdu.

Ek, görevini bırakmasına rağmen şirkette "yönetici başkan" unvanıyla stratejik roller üstlenmeye devam edecek.

Nefes'in haberine göre, Spotify’ın yeni dönemdeki liderliğini ise uzun süredir şirketin kritik birimlerinde görev yapan iki deneyimli isim, Gustav Söderström ve Alex Norström, eş-CEO’lar olarak üstlenecek.

Şirket kaynaklarına göre, ikilinin 2023’ten bu yana önemli stratejik kararları zaten yönlendiriyor olması, bu değişimin önceden planlanmış bir geçişin resmileşmesi olarak yorumlanmasına neden oldu.

Daniel Ek’in görevi bırakma zamanlaması ise dikkat çekici. Spotify, 700 milyondan fazla kullanıcıya sahip olmasına rağmen, Apple Music, YouTube Music ve TikTok’un yeni müzik servisinin piyasaya girmesiyle giderek sertleşen küresel bir rekabetle karşı karşıya.

