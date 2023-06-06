Spotify'da işten çıkarma dalgası

2023'ün başlarında Spotify, operasyonel giderler gelir artışını aştığı için işgücünün yüzde 6'sını azaltacağını açıklamıştı. Şimdiyse, yeni bir işten çıkarma dalgası ile gündemde.

Bu sefer şirket, Podcast işinde çalışan iş gücünü azaltıyor. Podcast İşinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sahar Elhabashi, işten çıkarmanın podcast bölümünün yüzde 2'sini etkileyeceğini bildirdi ve bu da toplamda 200 kişiye kadar çalışanın işsiz kalacağı anlamına geliyor.

Durum, bir blog gönderisinde ayrıntılı olarak açıklandı: "Her şov ve içerik oluşturucu için optimize edilmiş özel bir yaklaşımla dünyanın dört bir yanından önde gelen podcast yayıncılarıyla ortaklık çabalarımızı genişletiyoruz. Bu temel eksen, içerik oluşturucu topluluğunu daha iyi desteklememizi sağlayacaktır. Ancak bunu yapmak uyum sağlamayı gerektirir. Son birkaç aydır, üst düzey liderlik ekibimiz, bu sonraki bölüm için en uygun organizasyonu belirlemek üzere insan kaynakları ile yakın bir şekilde çalıştı.”

Elhabashi, şirketin son zamanlarda müşterilere ve kullanıcılara daha fazla değer sunmayı amaçlayan podcast stratejisinde ilerlediğinden de bahsetti. Spotify'ın Spotify For Podcasters'ı genişleterek analitik yetenekleri üzerinde çalıştığını ve içerik oluşturucuların Spotify ve ötesinde hedef kitlelerini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olacağını ekledi.

Spotify'a göre bu ilerlemeler, bazı değişiklikler ve grubun "stratejik yeniden düzenlenmesini", dolayısıyla işten çıkarmaları gerektiriyor. Duyuru, işten çıkarılan çalışanların, uzatılmış sağlık sigortası kapsamını ve işten çıkarma desteğine anında erişimi içeren kıdem tazminatı paketleri alacağını da belirtiyor.