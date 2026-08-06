SPX CEO'su Andırınlı: Merrell İstanbul Ultra'da hedef 5 bin katılımcı

İlk kez 2023'te düzenlenen organizasyon, bu yıl Merrell Belgrad Ultra adından Merrell İstanbul Ultra adına geçerek düzenlenecek. SPX ve Uzunetap iş birliğiyle gerçekleştirilecek yarışta, organizasyon kalitesinin artırılması, sporcu deneyiminin geliştirilmesi ve İstanbul'un uluslararası patika koşusu takvimindeki görünürlüğünün güçlendirilmesi hedefleniyor.

Merrell İstanbul Ultra, farklı parkur seçenekleriyle deneyimli sporcuların yanı sıra patika koşusuna ilk kez katılacak sporcular, aileler ve kurumsal takımlara da açık olacak. Organizasyon, uluslararası standartlarda hazırlanan parkurlarda gerçekleştirilecek.

“Bu yıl 5 bin katılımcıya ulaşmayı hedefliyoruz”

SPX CEO’su Barış Andırınlı, Merrell İstanbul Ultra’nın büyüme hedefleri ile sürdürülebilirlik yaklaşımına ilişkin şunları söyledi: “SPX olarak patika koşusunun Türkiye’de büyümesine yaklaşık 10 yıldır yatırım yapıyoruz. Dört yıl önce kendi ekibimizle hayata geçirdiğimiz yarış, geçen yıl 4 bin katılımla henüz üçüncü yılında Türkiye’nin en büyük patika koşusu organizasyonu oldu. Bu yıl Merrell İstanbul Ultra adı ve Uzunetap iş birliğiyle 4 bin 500 – 5 bin katılımcıya ulaşmayı hedefliyoruz. Organizasyonu yalnızca bir yarış değil, insanları sporla ve İstanbul’un kuzey ormanlarıyla buluşturan kapsayıcı bir spor festivali olarak görüyoruz. Sürdürülebilirlik yaklaşımımız kapsamında bu yıl yarış kitlerini standart bez çantalar yerine günlük hayatta kullanılabilecek Merrell çantalarıyla sunarak 5 bin çantanın atığa dönüşmesini önlemeyi hedefliyoruz. Yarıştan elde edilen gelirin tamamını sporcu deneyimini geliştirmek için kullanıyor; sponsorlarımız ve Uzunetap ile kurduğumuz güç birliği sayesinde İstanbul’u uluslararası patika koşusu takviminde daha güçlü bir konuma taşımaya devam ediyoruz.”

“İstanbul’un adını taşıyan uluslararası bir organizasyon oluşturuyoruz”

Yarışın isim değişikliğinin üç yıl önce belirlenen önemli hedeflerden biri olduğunu ifade eden SPX Etkinlikler Direktörü ve Merrell İstanbul Ultra Yarış Direktörü Osman Argat ise şöyle konuştu: “2023 yılında başladığımız yolculuk bugün çok daha güçlü bir noktaya ulaştı. Uluslararası bir organizasyon yaratmak istiyorsanız, dünyanın en bilinen şehirlerinden biri olan İstanbul’un adını taşımanız gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle yarışımızın adını Merrell İstanbul Ultra olarak değiştirmek, bizim için yalnızca bir isim değişikliği değil; global hedeflerimizi ortaya koyan stratejik bir adım. Uzunetap’ın değerli iş birliğiyle bu hedefi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz.”

Osman Argat, organizasyonun spor ve yaşam festivali kimliğine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Vizyonumuz yalnızca bir koşu yarışı düzenlemek değil; insanları sporla buluşturmak, doğayla yeniden tanıştırmak ve aktif yaşam kültürünü yaygınlaştırmak. Bireysel katılımcıların, ailelerin ve kurumsal takımların aynı doğanın içinde spor yapabildiği; sponsor deneyim alanları, workshoplar ve aktivitelerle zenginleşen büyük bir festival oluşturuyoruz. Ayrıca 30 ve 60 kilometrelik parkurlarımızın ITRA ve UTMB Index puanlarına akredite olması, sporcularımıza dünyanın prestijli ultra trail yarışlarına katılım yolunda önemli bir avantaj sağlıyor. 5 Eylül’de Kemerburgaz Kent Ormanı’nda yalnızca bir yarış değil; doğayı, sporu ve yaşamı birlikte kutlayacağımız unutulmaz bir gün yaşayacağız.”

“Uzunetap ve SPX aynı spor kültürü vizyonunda buluşuyor”

Argos Şirketler Grubu Proje Yönetimi ve İletişim Direktörü Ecem Eroğlu şunları söyledi: “Uzunetap olarak 15 yılı aşkın süredir Türkiye’nin farklı bölgelerinde outdoor spor organizasyonları düzenliyoruz. Sporla yaşamayı yaygınlaştırma vizyonumuzu paylaşan SPX ile Türkiye’nin en büyük yarışlarından birinde iş ortağı olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

“Kemerburgaz Kent Ormanı bugüne kadar 10 milyon ziyaretçiyi ağırladı”

Boğaziçi Yönetimi Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Özlem Ersoylu Mutluer şunları söyledi: “İBB Boğaziçi Yönetimi olarak Merrell İstanbul Ultra’ya Kemerburgaz Kent Ormanı’nda dördüncü kez ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Ekim 2019’da açılan ormanımız bugüne kadar 10 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Merrell İstanbul Ultra’yı yalnızca bir yarış değil; doğa, spor, dayanışma ve festival atmosferini buluşturan, İstanbul’un Olimpik Kent vizyonunu ve kentte spor kültürünü güçlendiren özel bir organizasyon olarak değerlendiriyoruz.”

“Tüm koşucular ferdi kaza sigortasıyla güvence altında olacak”

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Aydın Bozdemir şunları söyledi: “Merrell İstanbul Ultra’ya ikinci kez ana sponsor olarak destek verirken 15 kilometrelik parkurun da isim sponsorluğunu üstleniyoruz. Yarışa katılan tüm koşucuları kendilerine koşu günü süresince hediye ettiğimiz ferdi kaza sigortamızla sakatlanma, ani yaralanma ve beklenmedik olumsuzluklara karşı güvence altına alacağız. 2024’ten bu yana koşu organizasyonlarına verdiğimiz destek, bu yarışla birlikte 15’inci sponsorluk çalışmamıza ulaşıyor. Bu yaklaşımı yalnızca sponsorluk olarak değil; koşu kültürünü, sağlıklı yaşam bilincini ve sigorta farkındalığını topluluklarla birlikte büyüten kalıcı bir ekosistem paydaşlığı olarak görüyoruz.”

“Bu yolculuğun uzun soluklu bir parçası olmayı hedefliyoruz”

Borusan Next Genel Müdürü İlker Baydar şunları söyledi: “Merrell İstanbul Ultra’nın ana sponsoru olarak bu organizasyonun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Spor, farklılıkları bir araya getiren ve bunları zenginliğe dönüştüren en güçlü alanlardan biri. İstanbul’un enerjisini ve doğanın gücünü aynı deneyimde buluşturan bu organizasyon, cesaretle hareket eden genç markamızın yaklaşımıyla da güçlü biçimde örtüşüyor. Bulunduğumuz alanlarda kısa süreli görünürlükten çok uzun soluklu iş birlikleri kurmayı önemsiyor, bu yolculuğun kalıcı bir parçası olmayı hedefliyoruz.”

“5 bin katılımcıya yarış sonrası beslenme desteği sunacağız”

Fitchef Genel Müdürü Okan Tegen şunları söyledi: “FitChef olarak 15 yıldır temiz içerikli, günlük hazırlanan, lezzetli yemeklerle sağlıklı beslenmeyi herkes için ulaşılabilir hale getiriyoruz. Bugüne kadar on binlerce kullanıcımızı temiz yemekle buluştururken, yüzlerce olimpik ve profesyonel sporcunun da yanında olduk. Merrell İstanbul Ultra’da ana sponsor olarak yarış sonrasında 5 bin katılımcıya lezzetli yemeklerimizi servis edeceğiz. Çünkü doğru beslenmenin hayatın içinde olduğu kadar sporda da ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. FitChef olarak sağlıklı yaşamı destekleyen projelerin içinde yer almaya, temiz beslenme anlayışımızı daha fazla insanla buluşturmaya devam edeceğiz.”

“Sporcu sağlığını doğal içeriklerle destekliyoruz”

Ena Farma Genel Müdürü Burak Basmacı şunları söyledi: “Ena Farma olarak bilimsel araştırmalarla desteklenen sağlık çözümleri geliştirirken, sporcu sağlığını da öncelikli çalışma alanlarımız arasında görüyoruz. Özellikle uzun süreli fiziksel aktivite sırasında önem kazanan hidrasyon ve elektrolit dengesine yönelik geliştirdiğimiz çözümlerle sporcuların yanında yer alıyoruz. Merrell İstanbul Ultra'nın doğayla iç içe aktif yaşam kültürünü yaygınlaştıran vizyonunu paylaşmaktan ve bu yolculuğun paydaşlarından biri olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

“Enerji ve performans odağındaki iş birliğimizi büyüteceğiz”

VARTA Tüketici Pilleri Türkiye Pazarlama Müdürü Bengü Toker şunları söyledi: “VARTA’nın 140 yılı aşkın küresel mirasını Türkiye’de 27 yıldır sürdürüyoruz. Performans, dayanıklılık ve güven değerlerimiz, aktif yaşamı destekleyen SPX’in yaklaşımıyla örtüşüyor. Merrell İstanbul Ultra ile başlayan iş birliğimizi önümüzdeki dönemde daha fazla kişiye ulaşacak şekilde büyütmeyi hedefliyoruz.”