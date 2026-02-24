Standard Chartered'ın kârı beklentilerin gerisinde kaldı

Standard Chartered, 4. çeyrek net karını 465 milyon dolar olarak duyurdu; bu rakam analistlerin 661,3 milyon dolar beklentisinin altında kaldı.

Banka, geçen yılın dördüncü çeyreğinde 493 milyon dolar net kar elde etmişti.

Net faiz gelirleri 1,50 milyar dolar ile 1,71 milyar dolar beklentisinin gerisinde kalırken, faiz dışı gelirler 3,42 milyar dolar ile 3,09 milyar doları aştı.

Banka, 2025 yılında yüzde 14,7 oranında temel özkaynak karlılığı (ROTE) elde ettiğini, 1,5 milyar dolar tutarında hisse geri alımı başlatacağını ve hisse başına 49 cent nihai temettü açıklayacağını bildirdi.

2025 yılının tamamında vergi öncesi kar 6,96 milyar dolar oldu; bu rakam 7,2 milyar dolarlık analist ortalamasının altında kaldı.

CEO Bill Winters, "Büyük pazarlarımızda güçlü büyüme görüyoruz. Küresel ticaret ve yatırımda yapısal değişimler, sınır ötesi ve varlıklı müşteri ihtiyaçlarını karşılama konusundaki güçlü yönlerimize uygun" dedi.

Banka, 2026’da sabit kurla gelir artışının yüzde 5-7 aralığının alt ucunda gerçekleşmesini, net faiz gelirinin ise yatay seyretmesini bekliyor. Banka ayrıca 2026 yılı yasal ROTE oranının yüzde 12'nin üzerinde gerçekleşmesini bekliyor.