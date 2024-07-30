Standard Chartered'ın kârı eridi, hisse geri alım duyurusu geldi

Standard Chartered, haziran ayında sona eren üç aylık dönemde net kârın bir önceki yıla göre %3,7 düşerek 946 milyon dolara gerilediğini belirtti. Visible Alpha tarafından analistlerle yapılan bir ankette net kar 1,03 milyar dolar olarak tahmin edilmişti.

İkinci çeyrek net faiz geliri %19 düşüşle 1,60 milyar dolara geriledi.

Standard Chartered, düşen net kar sonrası 1,5 milyar dolarlık hisse geri alımı yapacağını duyurdu.

Net ücret ve komisyonlar ile net alım satım kazançlarını içeren net faiz dışı gelirler ise %18 artışla 3,06 milyar dolara yükseldi.

Kurumsal ve yatırım bankacılığı faaliyetlerinden elde edilen kâr %2,6 azalarak 1,34 milyar dolara gerilerken, varlık ve bireysel bankacılık faaliyetlerinden elde edilen kâr %5,3 azalarak 646 milyon dolara düştü.

Banka ikinci çeyrekte 75 milyon dolar kredi değer düşüklüğü ayırırken, bu rakam bir önceki yılın aynı dönemindeki 141 milyon dolardan daha düşüktü.