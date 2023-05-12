STAR rafinerisinden bakım açıklaması

Azerbaycan'ın kamu enerji şirketi SOCAR'ın Türkiye birimi yetkilisi, STAR rafinerisinin 2024'te planlı bakım nedeniyle 45 ila 65 gün kapalı olacağını açıkladı.

Yetkili, geçen yıl 11.3 milyon ton ham petrol işleyen rafinerinin bu yıl işlediği petrol miktarını 12 milyon tona yükselteceğini belirtti.

Türkiye'de Tüpraş dışında ülkenin tek rafineri işletmecisi olan SOCAR'ın STAR rafinerisi ağırlıklı olarak dizel ve jet yakıtı üretiyor.