Starbucks 400 şubesini kapatma kararı aldı

Kahve zinciri Starbucks, 1 milyar dolarlık yeniden yapılandırma planı kapsamında ABD genelinde yaklaşık 400 mağazasını kapattı. Eylül ayında gerçekleşen kapanışlar ağırlıklı olarak zincirin, niş kahve dükkânları ve küçük ölçekli rakiplerle rekabet etmekte zorlandığı büyük metropol alanlarında yoğunlaştı.

Bu kapsamda New York, Los Angeles ve Chicago başta olmak üzere birçok büyük şehirde mağazalar kapatıldı.

Diğer şehirlerde de mağazalar kapandı

San Francisco, Minneapolis, Baltimore ve diğer şehirlerde de mağaza kapanışlarının yaşandığı bildirildi. Los Angeles’ta 20’den fazla, Chicago’da 15, San Francisco’da yedi, Minneapolis’te altı, Baltimore’da beş ve diğer şehirlerde de onlarca Starbucks mağazası kapatıldı.

Rekabet baskısı vurgusu

Starbucks’ın 1990’lı yıllardaki ve 2008–2016 dönemindeki büyük gayrimenkul genişlemesini yöneten eski üst düzey yöneticisi Arthur Rubinfeld, CNN’e yaptığı değerlendirmede, kentsel Amerika’da rekabetçi kahve dükkânlarının sayısında keskin bir artış yaşandığını söyledi. Rubinfeld, bu durumun büyük zincirlerin mağaza hacimleri üzerinde baskı yarattığını ifade etti.

Şirketten 'performans' açıklaması

Starbucks sözcüsü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu kararın ABD ve Kanada’daki 18 binden fazla mağazanın kapsamlı biçimde gözden geçirilmesinin ardından alındığını belirtti. Açıklamada, “performansı düşük olan veya marka standartlarını karşılamayan mağazaların” kapatıldığı ifade edildi.

Kahve zinciri, mağaza kapatmalarına rağmen büyüme hedeflerinden vazgeçmiş değil. Şirket, 2026 yılında yeni mağazalar açmayı planlarken, özellikle New York ve Los Angeles gibi büyük metropollerdeki bazı mevcut mağazaları da yenilemeyi hedefliyor. Bu mağazaların, Starbucks markasını daha iyi yansıtan yeni tasarımlar ve daha üst düzey müşteri deneyimleri sunacak şekilde yeniden düzenleneceği belirtildi.

900 pozisyon kaldırılmıştı

Starbucks, bu yılın başlarında da “daha iyi bir Starbucks” oluşturma hedefi doğrultusunda, 1 milyar dolarlık yeniden yapılandırma planının bir parçası olarak yaklaşık 900 perakende dışı pozisyonun kaldırıldığını duyurmuştu. Şirket, bu adımlarla birlikte personel sayısını ve operasyonel giderleri azaltmayı amaçlıyor.