  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Starbucks çalışanları greve gidiyor
Takip Et

Starbucks çalışanları greve gidiyor

Starbucks'ta çalışanlar grev için sendikaya yetki verdiler.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Starbucks çalışanları greve gidiyor
Takip Et

Starbucks Workers United sendikası, birleşik Starbucks baristalarının, yaptıkları oylama ile süresiz grev yapma yetkisini onayladığını duyurdu.

Sendika, 13 Kasım'daki şirketin 'Kırmızı Kupa Günü'ne kadar bir sözleşme sağlanmazsa çalışanların greve gitmeye hazır olduğunu açıkladı. Grev eylemlerinin 25'ten fazla şehri vurabileceği ve ilerleme sağlanmazsa eylemlerin büyüyebileceği belirtildi.

Sendika sözcüsü Michelle Eisen, "Starbucks engellemeye devam ederse, işlerinin durma noktasına geldiğini görmeyi beklemeliler. Top Starbucks'ın sahasında" dedi. Sendika, yaklaşık 60 şehirde "iyileştirilmiş personel sayısı, daha iyi maaş ve iş başında koruma" talep eden bir sözleşme için oylama yapacağını ekim ayında duyurmuştu.

Starbucks, sendikanın planları ne olursa olsun, tatil sezonu boyunca mağazalarının büyük çoğunluğunda müşterilere hizmet verebileceğini açıkladı.

Sendika temsilcileri, Starbucks'ın en az %2 yıllık zam garantisi veren teklifini, sağlık hizmeti gibi ekonomik faydalarda değişiklik veya acil maaş zammı sunmadığı gerekçesiyle nisan ayında reddetmişti.

Şirket Haberleri
Vaden Otomotiv, TURQUALITY programına dahil oldu
Vaden Otomotiv, TURQUALITY programına dahil oldu
Infinite Mekatronik, milli projelerde hedef büyüttü
Infinite Mekatronik, milli projelerde hedef büyüttü
"Dünyanın en büyük elma üreticisi olmak istiyoruz"
"Dünyanın en büyük elma üreticisi olmak istiyoruz"
Dorlion Metal, 1,3 milyon Euro’luk yatırımla “dolu pano” üretecek
Dorlion Metal, 1,3 milyon Euro’luk yatırımla “dolu pano” üretecek
ŞOK Marketler'in cirosunu 200 milyar liraya dayandı
ŞOK Marketler'in cirosunu 200 milyar liraya dayandı
Türk Telekom'un net kârı 10 milyar lirayı aştı
Türk Telekom'un net kârı 10 milyar lirayı aştı