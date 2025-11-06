Starbucks çalışanları greve gidiyor

Starbucks Workers United sendikası, birleşik Starbucks baristalarının, yaptıkları oylama ile süresiz grev yapma yetkisini onayladığını duyurdu.

Sendika, 13 Kasım'daki şirketin 'Kırmızı Kupa Günü'ne kadar bir sözleşme sağlanmazsa çalışanların greve gitmeye hazır olduğunu açıkladı. Grev eylemlerinin 25'ten fazla şehri vurabileceği ve ilerleme sağlanmazsa eylemlerin büyüyebileceği belirtildi.

Sendika sözcüsü Michelle Eisen, "Starbucks engellemeye devam ederse, işlerinin durma noktasına geldiğini görmeyi beklemeliler. Top Starbucks'ın sahasında" dedi. Sendika, yaklaşık 60 şehirde "iyileştirilmiş personel sayısı, daha iyi maaş ve iş başında koruma" talep eden bir sözleşme için oylama yapacağını ekim ayında duyurmuştu.

Starbucks, sendikanın planları ne olursa olsun, tatil sezonu boyunca mağazalarının büyük çoğunluğunda müşterilere hizmet verebileceğini açıkladı.

Sendika temsilcileri, Starbucks'ın en az %2 yıllık zam garantisi veren teklifini, sağlık hizmeti gibi ekonomik faydalarda değişiklik veya acil maaş zammı sunmadığı gerekçesiyle nisan ayında reddetmişti.