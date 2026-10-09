Starbucks dev restoran zincirini satın mı alıyor? Milyarlarca dolarlık iddia

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Chipotle hisseleri yüzde 6 yükseldi

Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Starbucks, Chipotle'ı satın alma ihtimalini son aylarda değerlendirmeye aldı ve olası bir teklif için danışmanlarla çalıştı.

Haberde yer alan gelişmenin ardından Chipotle hisseleri yaklaşık yüzde 6 yükseldi. Şirketin piyasa değerinin yaklaşık 39 milyar dolar olduğu belirtilirken, Starbucks'ın piyasa değeri yaklaşık 107 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Starbucks hisseleri ise haberin ardından yaklaşık yüzde 3 geriledi.

Reuters'ın yorum taleplerine Starbucks ve Chipotle tarafından hemen yanıt verilmedi.

Olası satın almanın gerçekleşmesi halinde, restoran sektörünün iki büyük markası aynı çatı altında buluşabilir. Ancak şu aşamada anlaşmanın kesinleştiğine ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

Chipotle'ın kârı maliyet baskısı altında

Chipotle, tüketicilerin isteğe bağlı harcamalarını azaltması nedeniyle müşteri trafiğinde zayıflamayla karşı karşıya. Artan gıda ve iş gücü maliyetleri de şirketin kâr marjlarını baskılıyor.

Şirketin hisseleri yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 17 değer kaybetti. Starbucks'ın olası satın alma hamlesinin, Chipotle'ın karşı karşıya olduğu bu zorluklar ve uzun vadeli büyüme hedefleri açısından nasıl bir sonuç doğuracağı ise belirsizliğini koruyor.

Brian Niccol eski şirketine geri dönebilir

Olası anlaşmanın dikkat çeken yönlerinden biri de Starbucks CEO'su Brian Niccol'un geçmişi. Niccol, 2024 yılında Starbucks'ın başına geçmeden önce yaklaşık altı yıl boyunca Chipotle'ı yönetmişti.

Niccol, Chipotle'ın gıda güvenliği krizlerinin ardından toparlanmasında ve dijital satış kanallarının büyütülmesinde önemli rol oynamıştı. Yönetimi döneminde şirketin satış büyümesini destekleyen adımlar atılmıştı.

Starbucks'a da şirketin performansını iyileştirmek ve operasyonlarını yeniden yapılandırmak amacıyla getirilen Niccol, son iki yılda menünün sadeleştirilmesi ve bekleme sürelerinin kısaltılması gibi uygulamalara odaklandı.

Bu çalışmaların ardından Starbucks, karşılaştırılabilir mağaza satışlarında üst üste dört çeyrek büyüme kaydetti.

Chipotle'ın yurt dışı büyümesi hızlanabilir

Analistler, olası satın almanın Chipotle'ın uluslararası pazarlardaki büyümesini hızlandırabileceğini değerlendiriyor.

Northcoast Research analisti Jim Sanderson, Starbucks'ın Avrupa'daki lisanslı ortaklıklarının Chipotle'ın yurt dışında daha agresif bir büyüme stratejisi izlemesine katkı sağlayabileceğini belirtti.

Geçen yıl sonu itibarıyla Chipotle'ın ABD'de yaklaşık 4 bin, uluslararası pazarlarda ise yaklaşık 100 restoranı bulunuyordu. Starbucks'ın dünya genelindeki mağaza sayısı ise yaklaşık 40 bin seviyesinde. Bu mağazaların yaklaşık 18 bini Kuzey Amerika'da faaliyet gösteriyor.

Starbucks'ın küresel mağaza ağı ve uluslararası operasyon deneyimi, olası bir satın alma durumunda Chipotle'ın yeni pazarlara açılmasını kolaylaştırabilecek unsurlar arasında gösteriliyor. Bununla birlikte, satın alma görüşmelerinin nasıl sonuçlanacağı ve olası anlaşmanın şartları henüz netleşmiş değil.