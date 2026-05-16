Starbucks maliyet azaltma operasyonunu büyütüyor: Küresel teknoloji ofisi Hindistan’a taşınıyor

Dünyanın en büyük kahve zinciri perakendecisi Starbucks, operasyonel giderleri optimize etmek ve üçüncü taraf teknoloji ortaklarının getirdiği finansal maliyet yükünü ortadan kaldırmak için stratejik bir sermaye ve iş gücü dönüşümü başlattı. Şirket, kurumsal karlılığı artırmak ve teknoloji tedarik zincirindeki aracı kurum maliyetlerini minimize etmek adına tamamen doğrudan yönetiminde olacak ilk küresel teknoloji merkezini Hindistan'da açacağını duyurdu. Bu finansal hamle, markanın daha önce dış kaynaklara devrettiği kritik teknik rolleri yeniden kendi bünyesine çekme stratejisinin en büyük yatırım ayağını oluşturuyor.

Operasyonel marjları korumak için aracı komisyonları siliniyor

Yeni strateji kapsamında, üçüncü taraf teknoloji sağlayıcılarının hizmet bedellerine eklediği kar marjlarının bütçe üzerindeki yükü tamamen ortadan kaldırılacak. Starbucks, Hindistan'da kurulacak çok lokasyonlu yeni kurumsal altyapısı sayesinde, küresel dijital perakende mimarisini destekleyen yazılım mühendisliği ekiplerini doğrudan bordrolandırarak maliyet avantajı yakalamayı hedefliyor. Küresel ölçekte yürütülen iki milyar dolarlık tasarruf programının bir parçası olan bu genişleme için lokasyon belirleme ve bütçe planlama süreçleri bu yıl içinde tamamlanacak.

Küresel iş gücü yeniden yapılandırılıyor ve kurumsal küçülme sürüyor

Bu uluslararası genişleme ve operasyonel kaydırma hamlesi, şirketin Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji operasyonlarında uyguladığı agresif kemer sıkma politikalarıyla eş zamanlı olarak ilerliyor. Starbucks, geçtiğimiz dönemde yerel teknoloji iş gücünün yaklaşık yüzde 20’sine denk gelen 270 pozisyonu maliyet optimizasyonu kapsamında Nashville’deki yeni ofis merkezine taşıyacağını açıklamış ve bazı yazılım ekiplerinin işine son vermişti. Şirket genelinde verimlilik odaklı yürütülen dönüşüm programı dahilinde dünya çapında 2.000’den fazla kurumsal pozisyon kapatılırken, Hindistan’daki yeni kurumsal teknoloji üssü markanın uzun vadeli finansal sağlığı ve dijital büyüme stratejisinin ana finans merkezi olacak.