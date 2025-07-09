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Starbucks satılıyor: Çinli grup rekor teklif verdi!

Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden olan Starbucks'ın Çin'deki operasyonunu satın almak isteyen gruplar ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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Starbucks satılıyor: Çinli grup rekor teklif verdi!
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Starbucks'ın Çin'deki işletmesi, kahve zinciri birimine 10 milyar dolara kadar değer biçen potansiyel bir hisse satışı için teklif aldı.

CNBC'nin haberine göre, Asya merkezli özel sermaye şirketleri Centurium Capital ve Hillhouse Capital'in yanı sıra ABD'li Carlyle Group ve KKR & Co'nun Starbucks'ın Çin'deki işlerinden pay almak için yarışan rakipler arasında olduğu belirtildi.

Starbucks'ın yüzde 30'luk hisseyi elinde tutması ve geri kalanın her biri yüzde 30'dan daha az hisseye sahip bir grup alıcı arasında paylaştırılması ihtimali bulunuyor.

Starbucks, Centurium, Hillhouse, Carlyle ve KKR, Reuters'in yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

Mayıs ayında satış süreci başlamıştı

Starbucks geçen ay yaptığı açıklamada, kahve üreticisinin Mayıs ayında Çin operasyonlarının resmi satış sürecini başlatmasının ardından, şu anda Çin operasyonlarının tamamen satışını düşünmediğini söyledi.

Raporda, Çin'deki yaklaşık 30 yerli ve yabancı özel sermaye şirketinin bağlayıcı olmayan teklifler sunduğu ve Starbucks'ın teklif sahiplerinden gelen teklifleri, anlaşma yapısı önerilerini ve değer yaratma adımlarını değerlendirme sürecinde olduğu belirtildi.

Teklif sahiplerinin iki ay içinde kısa listeye alınabileceğini, ancak tüm anlaşmanın bu yılın sonuna kadar tamamlanmasının olası olmadığını belirtildi.

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