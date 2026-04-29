Starbucks yıllık tahminlerini yükseltti, hisseler yüzde 5 değer kazandı

Starbucks, CEO Brian Niccol'ın "Back to Starbucks" dönüşüm planının meyvelerini vermeye başladığını açıkladığı ikinci çeyrek sonuçlarının ardından yıllık tahminlerini yukarı revize etti. Şirket hisseleri salı günü borsa sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 5 yükseldi.

Küresel benzer mağaza satışları ikinci çeyrekte analistlerin beklediği yüzde 3,7'nin belirgin biçimde üzerinde yüzde 6,2 arttı. Kuzey Amerika'da bu oran yüzde 7,1, ABD'de ise yüzde 7,1 olarak gerçekleşti. Çin'deki benzer mağaza satışları ise yüzde 0,5 ile sınırlı kaldı. Konsolide net gelir yüzde 9 artışla 9,5 milyar dolara ulaşırken GAAP hisse başı kar 0,45 dolar, GAAP dışı hisse başı kar ise 0,50 dolar oldu.

Açıklamaya göre küresel karşılaştırılabilir mağaza satışlarındaki yüzde 6,2'lik artışta, işlemlerdeki yüzde 3,8 ve ortalama fişteki yüzde 2,3'lük yükseliş etkili oldu.

Kuzey Amerika'da karşılaştırılabilir mağaza satışları yüzde 7,1 artarken, aynı artış oranı ABD için de gerçekleşti. ABD'de işlem sayısı yüzde 4,3, ortalama fiş ise yüzde 2,7 yükseldi.

Uluslararası karşılaştırılabilir mağaza satışları yüzde 2,6 artarken, Çin'de satışlar yüzde 0,5 yükseldi. Çin'de işlem sayısı yüzde 2,1 artarken, ortalama fiş yüzde 1,6 geriledi.

Beklentiler yükseldi

Starbucks, 2026 mali yılı için düzeltilmiş hisse başı kar beklentisini önceki 2,15-2,40 dolar aralığından 2,25-2,45 dolara yükseltti. Yıllık küresel benzer mağaza satışlarının en az yüzde 5 büyümesi bekleniyor; bu da önceki en az yüzde 3 hedefinin üzerinde.

Niccol, yatırımcı görüşmesinde "Starbucks'ın parlaklığı dünya genelinde geri döndü" dedi. Hizmet hızını ve müşteri memnuniyetini iyileştirmeye odaklanan dönüşüm stratejisinin ek personel yatırımlarıyla desteklendiğini belirten Niccol, mağazaların yaklaşık yüzde 80'inin kafede 4 dakika, araçla geçişte 4 dakika ve mobil siparişte 12 dakikanın altında servis hedeflerini tutturduğunu açıkladı. Mağaza başına ortalama müşteri ziyaretlerinin çeyrekte yüzde 5,9 arttığını da kaydetti.

Artan satışlara karşın ek personel yatırımları nedeniyle Kuzey Amerika segmentinin faaliyet marjı yüzde 11,6'dan yüzde 9,9'a geriledi. Uluslararası segmentte faaliyet marjı ise Çin'deki varlıkların satışa hazır sınıflandırılmasıyla birlikte yüzde 11,6'dan yüzde 19,4'e yükseldi.