Starbucks'ın satışları ABD’de iki yıl sonra ilk kez büyüdü: Beklentiyi aştı

Starbucks (SBUX), CEO’su Brian Niccol liderliğinde yürüttüğü dönüşüm süreci kapsamında, açıkladığı finansal sonuçlarla ABD ve Kuzey Amerika’da iki yıl sonra ilk kez mağaza bazlı satış artışı yakaladı.

28 Aralık’ta sona eren mali yılda Starbucks, ABD ve Kuzey Amerika’da mağaza bazlı satışların yüzde 4 arttığını bildirdi. Bu oran, piyasaların yüzde 2’lik artış beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Artışta, karşılaştırılabilir işlem sayısındaki yüzde 3’lük yükseliş ve ortalama fişteki yüzde 1’lik artış etkili oldu.

Starbucks, ABD ve Kuzey Amerika birimlerinde en son pozitif mağaza bazlı satış büyümesini 2024’ün ilk çeyreğinde açıklamıştı. Açıklanan sonuçların ardından Starbucks hisseleri yüzde 7’nin üzerinde yükseldi.

Çin’de satışlar yüzde 7 arttı

Şirket, Çin’deki mağaza bazlı satışların da son çeyrekte yüzde 7 arttığını duyurdu. Bu artış, Wall Street’in yüzde 2,5’lik beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Bölgede mağaza trafiği yüzde 5 artarken, ortalama fiş tutarı yüzde 2 yükseldi.

Starbucks mağazalarının yüzde 60’tan fazlası ABD ve Çin’de bulunuyor. Şirket, bu çeyrek içinde Çin operasyonlarındaki çoğunluk hissesini, işletmeyi 4 milyar dolar değerleyen bir anlaşmayla Boyu Capital’e sattı.

Kâr beklentinin altında, gelir beklentinin üzerinde kaldı

Küresel ölçekte mağaza bazlı satışlar ise üst üste ikinci çeyrekte de artış kaydederek yüzde 4 yükseldi. Bu oran da piyasaların yüzde 2’lik beklentisini aştı.

Genel olarak Starbucks, düzeltilmiş hisse başına kârını 0,56 dolar olarak açıkladı. Bu rakam, 0,59 dolarlık piyasa beklentisinin altında kaldı. Buna karşın gelirler beklentilerin üzerine çıkarak 9,9 milyar dolar oldu. Bloomberg verilerine göre piyasa beklentisi 9,65 milyar dolar seviyesindeydi.

Yönetimden dönüşüm mesajı

Starbucks CEO’su Brian Niccol, sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, “İlk çeyrek sonuçlarımız, ‘Starbucks’a dönüş’ stratejimizin işe yaradığını gösteriyor ve planlanan takvimin ilerisinde olduğumuza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Finans Direktörü Cathy Smith ise, “Gelir tarafında gücün sürdürülebilir kârlılık artışına dönüşeceğine dair net bir görünürlük var. Bu da bizi uzun vadeli, kârlı büyüme için sağlam bir zemine oturtuyor” değerlendirmesinde bulundu.