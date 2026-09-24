Starbucks’ta büyük mağaza operasyonu: 250 şube kapanıyor

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Starbucks, ABD ve Kanada’daki mağaza operasyonlarında kapsamlı bir düzenlemeye hazırlanıyor. Şirket, performansı düşük 250 şubesini kapatarak mağaza ağını yeniden şekillendirecek. Bu adımla birlikte kaynakların daha yüksek performans gösteren mağazalara yönlendirilmesi planlanıyor.

Kapanışlar ağın yüzde 1’ini oluşturuyor

Starbucks’ın Kuzey Amerika’da yaklaşık 18 bin lokasyonu bulunuyor. Bu nedenle 250 mağazalık kapanış toplam ağın yaklaşık yüzde 1’ini oluşturuyor. Şirket, bu adımı satış ve kârlılığı güçlendirme planının parçası olarak görüyor. Bunun yanında müşteri deneyimi güçlü mağazalara öncelik verilecek.

Operasyon Direktörü açıkladı

Operasyon Direktörü Mike Grams çalışanlara konu hakkında mesaj gönderdi. Grams, bazı mağazalarda hedeflenen müşteri deneyiminin sağlanamadığını söyledi. Ayrıca bazı lokasyonlarda kabul edilebilir finansal performans yolu görülmediğini belirtti. Bu nedenle söz konusu mağazalar kapanış listesine alındı.

5 bin yeni mağaza hedefi

Şirket son dönemde mağaza portföyünü küçültüyor. Ancak uzun vadede yeniden büyüme hedefleniyor. Starbucks, 2028 mali yılında yaklaşık 400 net yeni şirket mağazası açmayı planlıyor. Ayrıca uzun vadede yalnızca ABD’de en az 5 bin yeni mağaza potansiyeli görüyor.

Starbucks’tan yeniden yapılanma hamlesi

Starbucks son çeyreklerde satış performansını iyileştirdi. Bunda mağaza yenilemeleri ve müşteri hizmetlerindeki değişiklikler etkili oldu. Ayrıca menü ve pazarlama tarafında yeni adımlar atıldı. Son çeyrekte mevcut mağaza satış büyümesi beklentilerin üzerine çıktı.

Kapanacak mağazalardaki çalışanlar için transfer imkânı sağlanacak. Uygun pozisyon bulunamayan çalışanlara ise kıdem tazminatı verilecek. Böylece şirket yeniden yapılanma sürecini personel tarafında da yönetecek. Starbucks, 2028 mali yılında yaklaşık 400 net yeni şirket mağazası açmayı hedefliyor.