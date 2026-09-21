Starbucks'tan Hindistan'da teknoloji hamlesi: Chennai'ye küresel merkez
Kahve devi Starbucks, Hindistan'da yeni bir hamleye hazırlanıyor. Şirket, Chennai şehrinde küresel teknoloji merkezi kurmayı planlıyor.
Starbucks, Hindistan'daki yatırımlarını teknoloji tarafına taşıyor. Şirketin Chennai'de küresel teknoloji merkezi kurmak için hazırlık yaptığı öğrenildi.
İlk etapta 800 kişi alınacak
Chennai'de kurulması planlanan merkezde ilk aşamada yaklaşık 800 kişilik istihdam yaratılması hedefleniyor. Yeni merkezin şirketin küresel operasyonlarına teknoloji ve operasyon desteği sağlaması bekleniyor.
Tata ortaklığıyla 500 kafe
Starbucks, Hindistan'da faaliyetlerini Tata Consumer Products ile kurduğu ortak girişim üzerinden yürütüyor. Şirketin ülke genelinde yaklaşık 500 kafesi bulunuyor.
Chennai hamlesinin, şirketin Hindistan'daki 500 kafelik operasyonunun ötesine geçerek ülkeyi küresel teknoloji üssü olarak konumlandırma adımı olduğu değerlendiriliyor.