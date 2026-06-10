Starbucks'tan milyar dolarlık satış hamlesi: Seçenekler masada

Starbucks, Bloomberg News'in bildirdiğine göre, Japonya'daki işletmesi için hisse satışı da dahil olmak üzere çeşitli seçenekleri değerlendiriyor.

Raporda, konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere atıfta bulunularak, hisse satışının değerinin 400 milyar yen (2,5 milyar dolar) ile 500 milyar yen arasında olabileceği ve bunun da diğer sektör oyuncularının ve özel sermaye şirketlerinin ilgisini çekebileceği belirtildi.

Şirket, 2014 yılında, 1995'ten beri Starbucks ve ortağı Sazaby League arasında bir ortak girişim olarak faaliyet gösteren Starbucks Coffee Japan Ltd.'deki kalan hisseleri satın aldı.

Starbucks’ta kârlılık baskısı

Seattle merkezli kahve zinciri, Nisan ayında Çin'deki operasyonlarının kontrolünü Boyu Capital'e satmak üzere anlaşmayı tamamladı ve işletmenin değeri 4 milyar dolar olarak belirlendi.

Starbucks, Nisan ayında son iki buçuk yılın en güçlü çeyreklik satış büyümesini kaydetti. Ancak CEO Brian Niccol'un toparlanma stratejisi kapsamında maliyetler daha hızlı artarken, kar marjlarının ne kadar hızlı toparlanabileceği konusunda soru işaretleri devam ediyor.