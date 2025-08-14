Startup Burada GSYF, Borsa İstanbul Nitelikli İşlem Pazarı’nda işlem görmeye başladı

Törene, Borsa İstanbul yetkilileri ile Startup Burada’nın üst düzey yöneticileri katıldı.

Startup Burada Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer Akbal, Yönetim Kurulu Üyesi Ender Şahin, Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Akbal ve Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Lap, Portföy Yönetimi Direktörü Ebru Gökalp ve Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Gözde Kuyumcu da etkinlikte yer aldı.

‘’Girişim dünyasındaki gelişimin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz”

Startup Burada Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, törende yaptığı açıklamada, “Startup Burada GSYF olarak, teknoloji girişimciliğini desteklemek ve girişim sermayesi ile sermaye piyasalarını buluşturmak üzere önemli bir kilometre taşını geride bıraktık.

Fonumuzun borsada işlem görmeye başlaması, yatırımcılarımıza yeni ve güçlü fırsatlar sunarken, ekosistemin gelişimine de katkı sağlayacak. Girişim dünyasındaki gelişimin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.

Startup Burada GSYF, girişim sermayesi ve sermaye piyasalarını buluşturuyor

Startup Burada GSYF, erken aşamadan olgun aşamaya kadar teknoloji odaklı girişimlere yatırım yaparak, yenilikçi iş modellerinin büyümesini destekleyen bir girişim sermayesi fonudur. Fon, sermaye piyasalarıyla entegrasyon sağlayarak yatırımcılara erişilebilir ve sürdürülebilir fırsatlar sunmayı amaçlıyor. Startup Burada GSYF, teknoloji girişimlerinin gelişimini ve sermaye piyasalarıyla entegrasyonunu sürdürülebilir kılmak üzere çalışmalarını devam ettirecek.