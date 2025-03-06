Starway World Best Hotels ödülleri sahiplerini buldu

Coral Travel Starway World Best Hotels 2024 Ödül Töreni, 4 Mart’ta Berlin’de gerçekleşti. Törende müşteri memnuniyeti anketleri doğrultusunda sıralamaya giren dünyanın dört bir yanından otellere üç kategoride ödülleri verildi.

Top 100 World Best Hotels kategorisinde tüm kriterlerde en yüksek puan alan dünyanın en iyi otelleri ödüllendirilirken, çocuklar ve aileler için en iyi aktivitelere sahip “Çocuk ve Aile Dostu Oteller” ile fiziksel alanları ve çevre dostu uygulamalarıyla doğayı korumaya yönelik yüksek çaba harcayan “Çevre Dostu Oteller” ödüllerini aldı.

23 ülke, 38 şirket, 6.000 çalışan

Coral Travel Starway World Best Hotels 2024 Ödül Töreni, Coral Travel Group’un Orta Avrupa (Almanya, Avusturya, İsviçre) bölgesinden sorumlu Başkan Yardımcısı Koray Çavdır’ın konuşmasıyla başladı.

Çavdır konuşmasının ilk kısmında Coral Travel Group hakkında genel bilgileri verdi. 23 ülkede tur operatörlüğü, destinasyon yönetimi, yatak bankası, konaklama, teknoloji ve güvenlik sektörlerindeki 38 şirketi ve 6.000 çalışanı ile faaliyet gösteren Coral Travel Group’un yılda yaklaşık3,5 milyon turiste hizmet verdiğini söyleyen Çavdır, Grubun kuruluşundan bu yana geçen 33 yılda hizmet verilen turist sayısının 35 milyona ulaştığını söyledi.

2024 yılında yaklaşık 3,5 milyon turiste hizmet

Tur operatörlüğü alanında 15 ülkede Coral Travel ve Almanya’da ikinci markası Ferien Touristik ile beraber hizmet veren Grup, 2024 yılında yaklaşık 3,5 milyon turiste hizmet verdi. 2023 yılında toplam 2,72 milyon turiste hizmet veren Grup, turist sayısını %26,4 oranında artırmayı başardı.

Avrupa’da yüzde yüzde 25 büyüme

Bu rakamın 2 milyonu Grubun Avrupa’da faaliyet gösterdiği 10 kaynak pazardan geldi. Grubun Polonya’da başlayan Avrupa tur operatörlüğü faaliyetleri Almanya, Avusturya, Estonya, Letonya, Litvanya ve 2023 yılında Çek Cumhuriyeti, İsviçre ve Romanya’nın hizmete açılması ile devam etti. Hollanda’da da organize tatil satışlarının başlaması ile Avrupa’da toplamda 10 ülkeye ulaşıldı. 2023 yılında 1,6 milyon Avrupalı turiste hizmet veren Coral Travel, Avrupa pazarında %25 büyüme yakaladı.