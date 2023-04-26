Stellantis, 3500 çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor

ABD'de Birleşik Otomobil İşçileri sendilası tarafından kamuoyuna açıklanan bir mektuba göre, Chrysler'ın ana şirketi olan Stellantis NV, ABD'de bulunan personel sayısında 3 bin 500 kişi azaltmaya gidecek.

İşten çıkarmaların ABD'de bulunan ve saat başı ücret alan çalışanları kapsayacağı belirtilirken, şirketin işten çıkarmaların gönüllü olarak gerçekleştirilmesi için bazı paketler sunduğu ifade edildi.

UAW Local 1264, Facebook sayfasında yayınlanan bir mektupta, otomobil üreticisinin 2007'den önce işe alınan işçiler için 50 bin dolar ödeme içeren teşvik paketleri sunarak saatlik iş gücünü azaltmak istediğini belirtti.