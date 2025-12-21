Stellantis, 52 bin aracı güvenlik riski nedeniyle geri çağırdı

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), araçlardaki bir yazılım hatasının kaza anında hava yastıkları ve emniyet kemerlerinin devreye girmesini engelleyebileceğini, ayrıca elektronik denge kontrol sistemini devre dışı bırakabileceğini açıkladı.

NHTSA’nın açıklamasına göre, geri çağırma kapsamındaki araçlarda sorun, yolcu koruma kontrol modülündeki yazılımdan kaynaklanıyor. Yetkili bayiler, ilgili yazılımı araç sahiplerine herhangi bir ücret yansıtmadan güncelleyecek.

Yetkililer, geri çağırmadan etkilenen araç sahiplerinin güvenlik riski nedeniyle en kısa sürede yetkili servislere başvurmaları gerektiğini belirtti.