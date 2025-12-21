  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Stellantis, 52 bin aracı güvenlik riski nedeniyle geri çağırdı
Takip Et

Stellantis, 52 bin aracı güvenlik riski nedeniyle geri çağırdı

Chrysler’ın çatı şirketi Stellantis, ABD’de 52 bin 565 aracı güvenlik riski nedeniyle geri çağırma kararı aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Stellantis, 52 bin aracı güvenlik riski nedeniyle geri çağırdı
Takip Et

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), araçlardaki bir yazılım hatasının kaza anında hava yastıkları ve emniyet kemerlerinin devreye girmesini engelleyebileceğini, ayrıca elektronik denge kontrol sistemini devre dışı bırakabileceğini açıkladı.

NHTSA’nın açıklamasına göre, geri çağırma kapsamındaki araçlarda sorun, yolcu koruma kontrol modülündeki yazılımdan kaynaklanıyor. Yetkili bayiler, ilgili yazılımı araç sahiplerine herhangi bir ücret yansıtmadan güncelleyecek.

Yetkililer, geri çağırmadan etkilenen araç sahiplerinin güvenlik riski nedeniyle en kısa sürede yetkili servislere başvurmaları gerektiğini belirtti.

Çanakkale'de feci kaza! Polisten kaçtı, ters yöne girdi: 5 ölüÇanakkale'de feci kaza! Polisten kaçtı ters yöne girdi: 5 ölüGündem
Benzine zam gelecek mi? İşte 21 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam gelecek mi? İşte 21 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Yurtta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 2 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı! İşte tahminlerYurtta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 2 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı! İşte tahminlerGündem
Altın fiyatlarında son durum: İşte 21 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltın fiyatlarında son durum: İşte 21 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans

 