Stellantis, 955 bin aracı geri çağırıyor

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Stellantis'ten yapılan açıklamaya göre geri çağırma, radyo yazılımındaki bir hata nedeniyle bazı araçlarda geri görüş kamerası görüntüsünün ekrana gelmemesi riskini kapsıyor.

Geri çağrılan araçların yaklaşık 848 bini ABD'de bulunuyor. Bunlar arasında 2026 ve 2027 model bazı Chrysler Pacifica, Pacifica Plug-in Hybrid ve Voyager; Dodge Charger; Jeep Cherokee, Compass, Gladiator, Grand Cherokee, Grand Wagoneer ve Wrangler ile Ram 1500, 2500 ve ProMaster modelleri yer alıyor.

Kanada, Meksika ve diğer pazarlarda ise yaklaşık 107 bin araç geri çağrılacak.

Yazılım güncellemesi uzaktan yapılacak

Araç sahipleri, güncelleme hazır olduğunda multimedya ekranında çıkacak bildirim üzerinden yazılım güncellemesini kablosuz olarak yapabilecek.

Stellantis, geri çağırmaya konu sorunla bağlantılı herhangi bir kaza veya yaralanmadan haberdar olmadığını açıkladı.

Şirket, geri görüş kamerası görüntüsünün ekrana gelmemesi durumunda sürücülerin geri manevra sırasında dikiz ve yan aynaları kullanması gerektiğini belirtti.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), 2014 yılında aldığı kararla 2018 itibarıyla tüm hafif araçlarda geri görüş kamerasını zorunlu hale getirmişti.

NHTSA verilerine göre ABD'de geri manevra sırasında yaşanan kazalar yılda ortalama 210 kişinin ölümüne ve 15 bin kişinin yaralanmasına yol açıyordu. Ölümlerin yaklaşık yüzde 30'unu ise 5 yaş ve altındaki çocuklar oluşturuyordu.