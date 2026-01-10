Stellantis, ABD’de plug-in hibrit satışlarını durduruyor

ABD merkezli otomobil üreticisi Stellantis, popüler plug-in hibrit (PHEV) modellerinin ABD’de satışını durduracağını açıkladı. 2026 model yılı itibarıyla Jeep Wrangler 4xe, Jeep Grand Cherokee 4xe ve Chrysler Pacifica PHEV gibi araçlar artık Amerikan pazarında satılmayacak.

Düşük talep ve strateji değişikliği satışları etkiledi

Şirket yetkilileri, bu kararın temel nedenini düşük tüketici talebi olarak gösterirken, aynı zamanda elektrifikasyon stratejisindeki değişiklikleri de gerekçe olarak belirtti. Stellantis, ABD’deki satış stratejisini yeniden şekillendirerek daha rekabetçi hibrit ve menzil genişletmeli elektrikli araçlara odaklanmayı planlıyor.

Ayrıca şirket, plug-in hibritlerin bakım ve üretim maliyetlerinin yüksek olmasının ve piyasadaki talebin sınırlı kalmasının bu kararda etkili olduğunu vurguladı. Stellantis’in bu hamlesi, elektrikli araç piyasasında rekabeti artıracak ve şirketin kaynaklarını daha verimli kullanmasını sağlayacak.

Analistler, kararın kısa vadede satış rakamlarını etkileyeceğini ancak uzun vadede şirketin elektrikli araç stratejisini güçlendireceğini belirtiyor. Stellantis, ABD’deki geleneksel hibrit ve menzil genişletmeli elektrikli araç portföyünü genişleterek daha sürdürülebilir bir büyüme hedefliyor.